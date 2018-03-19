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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Afrin'de teröristlerin kurduğu tuzak patladı: 11 ölü

19 Mart 2018, Pazartesi 10:53
Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu öldü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu öldü.

Alınan bilgiye göre, ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti. 

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu öldü. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü. 

Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. 

Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti. Fuad, dün akşam büyük bir patlama olduğunu ve bu sırada evlerinde bulunan iki yeğeninin hayatını kaybettiğini söyledi.

Teröristlerin birçok evi bu şekilde tuzakladıklarına dikkati çeken Fuad, "Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz." ifadelerini kullandı. 

ÖSO mensubu Fadıl Randav da arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Kardeşlerimiz binalarda terörist olup olmadığına bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama olmuş. Cesetler hala içeride. Zaten oluşan çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek. Allah arkadaşlarımızın şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

AA

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