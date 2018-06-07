Afrin'de yakalanan 3 terörist tutuklandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi 3 terörist getirildikleri Hatay'da tutuklandı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi 3 terörist getirildikleri Hatay'da tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Afrin'de arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçik, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğunu tespit ettiği Suriye uyruklu 3 kişiyi yakaladı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen teröristler, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA