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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

02 Mart 2018, Cuma 00:05
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler: zeytin dalı harekatı, afrin, şehit, şehit haberi
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  • g@L!p

    2.3.2018 11:59:55

    Ağla karanfil, toprağa düşen 8 fidan için ağla !!!

  • Abdurrahman KOÇAK

    2.3.2018 09:29:36

    Cenabı Hak şehitlerimize Rahmet eylesin...Yakınlarına sabırlar versin...Milletimizin başı sağ olsun...

  • Metin

    2.3.2018 00:49:47

    Şehitlerimize Allah rahmet eylesin geride kalan sahiplerine sabırlar ihsan eylesin inş cuma gecesinin hürmetine el açıp dua edenlerin efendimiz(s.a.v.j hürmetine dualarının kabul edilmesi islamın tek kalesi ülkemize birlik dirlik huzur ve saadet nasip etmesini dilerim

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