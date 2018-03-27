Afrin'den acı haber geldi!

TSK: Afrin' de el yapımı patlayıcı infilak etti, 2 asker şehit oldu.

'Zeytin Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şehidin Şuhut ilçesinde oturan babası Ali ve annesi Şifa Imış'a şehadet haberi verildi. Şehit haberini alan yakınları ve komşular da ailenin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehit İbrahim Imış'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ KÜTAHYA'YA DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberi memleketi Kütahya'yı yasa boğdu.

Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğlen askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit Uzman Çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler köyünde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler köyünde toprağa verilecek.