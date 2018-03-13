Afrin'e dualarla uğurlandılar: "Düğüne gidiyoruz, kimse bizi merak etmesin"

Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığında görevli 600 asker ile 60 güvenlik korucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla bölgeye uğurlandı.

Tugay komutanlığında düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, askerler ile asker ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.

"İnşallah harekat kısa sürede zaferle neticelenecektir"

Törende konuşan Vali Aktaş, harekata katılacak askerlere başarı diledi.

Terörün sonunun kısa sürede geleceğine inandıklarını dile getiren Aktaş, "Sizlerin vereceği destekle inşallah Afrin harekatı çok kısa sürede zaferle neticelenecektir. Şırnak'ta, Gabar'da, Cudi'de, Kato'da, Bestler-Dereler'de nasıl ki bu hainleri inlerine gömdünüz nasıl ki şehir operasyonlarında onları o açtıkları çukura gömdünüz Allah'ın izniyle Afrin'de de bu hainlere ve onların tasmasını elinde tutan küresel ağababalarına da yine aynı dersi vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin yollarının açık olmasını dileyen Aktaş, aziz Türk milletinin dualarının güvenlik güçleri ile olacağını vurguladı.

Aktaş, "İhtiyaç duyulması halinde bizler ve burada bekleyen arkadaşlar da sizin yanınızda olacağız." dedi.

"Onları gururla uğurluyoruz"

Şehit Aileleri ve Geçici Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör de 60 güvenlik korucusunun harekata katılmak üzere bölgeye harekat edeceğini belirtti.

Milletin bekası ve güvenliği için güvenlik güçlerinin Afrin'e gönderildiğini ifade eden Güngör, "Bütün terör odaklarının Suriye'deki yuvalarını bozmak için onları gururla uğurluyoruz. Terör örgütü 35 yıldır topraklarımızda kan ve gözyaşından başka bir şey vermedi. Bu hainlerin sonlarını getirmenin vakti gelmiştir. Kahraman korucularımız ve Mehmetçiğimiz kısa sürede onların sonunu getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Bu vatanı kimse bölemeyecek"

Asker oğlunu uğurlamak için törene katılan Abdullah Polat, "Allah yollarını açık etsin, sağ salim geri dönmelerini nasip etsin. Şunu herkes bilsin ki; Türkiye Cumhuriyetini kimse bölemeyecek, güçleri de yetmeyecek. Allah'a emanet olsunlar." diye konuştu.

13 yaşındaki İsmail Polat da amcasını uğurlamak için Adana'dan geldiğini anlatarak, "Allah onları korusun, geri gelmelerini nasip etsin. Bu vatanı kimse bölemeyecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından askerler komando andı okudu, dualar edildi, kurban kesildi.

Güvenlik güçleri aileleriyle vedalaştıktan sonra bölgeye uğurlandı.

Askerler, "Düğüne gidiyoruz, kimse bizi merak etmesin." dedi.