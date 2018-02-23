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Afrin'e dualarla uğurlandılar...

23 Şubat 2018, Cuma 10:39
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli özel harekat polisleri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e hareket etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e giden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli 48 personel için Yeşilköy Havalimanı'nda uğurlama töreni yapıldı.

İstanbul Emniyeti'nden alınan bilgiye göre, Yeşilköy Havalimanı Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde dün gerçekleşen törene, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, görevli personelin meslektaşları ile yakınları katıldı.

Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, özel hareket polislerinin bir görev olduğunda hep önden gittiğini söyledi. İlk defa karşıda duran arkadaşlarını kıskanarak konuştuğunu belirten Çalışkan, "Bunların hepsi nasip meselesi. Ben çok kıskanç bir adam değilim ama sizlere kıskanarak bakıyorum. Samimi olarak söylüyorum, sizinle beraber gelmeyi inanın çok isterim." ifadelerini kullandı. 

Mustafa Çalışkan, polisleri kendilerine ve yanındaki görev arkadaşlarına emanet ettiğini kaydederek, "Vatanın, devletin, bayrağın onurunu, şerefini sizlere emanet ediyoruz. Ben sizlerin çok başarılı operasyonlar yapacağınızdan hiç şüphem yok. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim teslimi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, konuşmasının ardından Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim'i, Afrin'e gidecek ekibe teslim etmek üzere özel hareket polislerinin bulunduğu alana geldi.

Afrin'e giden polislerden sorumlu müdüre ekibi kendisine emanet ettiğini aktaran Çalışkan, şunları kaydetit: 

"Onların hiçbir eksiği olmayacak. Hepsini tek tek evladın gibi koruyacak ve kollayacaksın. Bizim gönlümüz sizinle. Ne ihtiyacınız olursa haberimiz olacak. Biz gereğini yapacağız. Ben sizlere, söz olsun diye konuşmuyorum, gerçekten çok güveniyorum."

Çalışkan, Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim'i üç defa öperek teslim etmesinin ardından görevli personelle tek tek el sıkıştı.

Törende dua edilerek, kurban da kesildi. 

Aileleri ve meslektaşlarıyla vedalaşan özel hareket polisleri, otobüslerle Gaziantep'e gidecek uçağa geçti.

Adana

Adana Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki bir timin Afrin'e uğurlanması için Havacılık Şube Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile polislerin yakınları katıldı.

Polisler, kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından yakınlarıyla vedalaşarak Afrin'e gitmek üzere yola çıktı.

AA

Etiketler: zeytin dalı harekatı
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