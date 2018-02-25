Afrin'e gidecek askerleri ziyaret etmek isteyen Akşener'i içeri almadılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afrin'e gidecek güvenlik birimlerinin bulunduğu İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etmesine izin verilmedi. İçeri alınmayan Akşener, kapıdaki görevli askerlere sohbet ettikten sonra merkezden ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Hatay’a geldi. Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, Akşener, harekata katılacak olan güvenlik birimlerinin bulunduğu İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi’ni ziyaret etmek istedi. Merkezde görevlendirme çalışmasının devam ettiği gerekçesiyle Akşener ve yanında bulunan yardımcısı Koray Aydın’a izin verilmedi. Akşener, bir süre sohbet ettiği kapıdaki görevli askerlere, “Sorun yok. Moral desteği için geldik, dert olmaya değil” diyerek merkezin önünden ayrıldı. CNN Türk

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