Afrin şehidi Demir, gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir, Muğla'nın Dalaman ilçesinde ebediyete uğurlandı.

Demir’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Dalaman Devlet Hastanesi morgundan helallik alınması için Gürleyk Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin cenazesi, daha sonra törenin yapılacağı Gürleyk İlkokulu bahçesindeki zeytin ağacının altına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine zeytin dalı bırakıldı. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Bakan Özhaseki, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi. Törene katılan binlerce kişi tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. AA

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