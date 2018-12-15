Afrin şehidi ebediyete uğurlandı

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, İstanbul'da ebediyete uğurlandı.

Şehit Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisine getirildi. Şehidin babası Ebubekir, annesi Gülay, hamile eşi Yasemin Kalo ve aile üyeleri burada taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AKP İl Başkanı Bayram Şenocak ve protokol üyeleri, çok sayıda asker ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın helallik alıp namazı kıldırmasının ardından top arabasına konulan şehit cenazesi, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. YPG/PKK'lı teröristler önceki gün Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına taciz atışlarında bulunmuş, Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, şehit olmuştu. AA

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