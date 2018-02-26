Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi: 'Kimliklerinin açıklanmasını istemediler'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınmasına ilişkin vasiyeti yerine getirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, şehidin vasiyetinin isminin açıklanmasını istemediği hayırseverler tarafından yerine getirildiğini söyledi. Vasiyetten herkesin etkilendiğinin altını çizen Ürkmezer, vatandaşların imkanları doğrultusunda destek olduğunu aktardı ve "Şehidimizin bu vasiyetini hayırsever insanlarımız hiçbir şey beklemeden yerine getirdi. Kimliklerinin de açıklanmasını istemediler. Şehidimize sahip çıkmanın, Afrin operasyonuna destek olmanın bir göstergesi olarak bu iyilikte bulundular. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu. Ürkmezer, ailenin istediği zaman taşınma imkanına sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Afrin şehidi Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti yerine getirilecek... Afrin şehidinin duygu yüklü mesajları ortaya çıktı... AA

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