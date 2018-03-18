"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı: TSK, Afrin'den ilk görüntüleri paylaştı

18 Mart 2018, Pazar 11:35
TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

ÖSO savaşçıları, TSİ 05.00 sularında, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıkış yaptı.

Yaklaşık bir saat içinde unsurlar, doğu, batı ve kuzey yönlerinden merkeze girmeye başladı. Bu sırada teröristlerin döşediği birkaç mayının infilak etti.

İlerleyen TSK ve ÖSO unsurları ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleri ile gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi.

Direnişle karşılaşmayan ÖSO ve TSK unsurları, 8.30 sularında ilçe merkezinde kontrolü sağladı.

Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı.

TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getiriyor.

Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor.

TSK: Afrin kontrol altına alınmıştır

Türk Silahlı Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, "Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alınan Afrin şehir merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadeleri paylaşıldı.

Afrin'de Türk bayrağı

TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. 

 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

 

Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır." diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü.

TSK Afrin'den ilk görüntüleri paylaştı 

Afrin merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından ilk görüntüler Genelkurmay Başkanlığınca paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Afrin şehir merkezinden ilk görüntüler" ifadesi yer aldı.

Görüntülerde Türk bayrağı açan Mehmetçik, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağanıdır." diye konuştu.

Görüntülerde ilçe merkezindeki tanklar, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlar da yer alıyor.

Mabatlı da teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'de Mabatlı belde merkezini teröristlerden temizledi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.

 

AA

Etiketler: tsk, afrin, operasyon, genelkurmay
Okunma Sayısı: 741
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstenmeyen mesajlara yine ceza yağdı

    Türkiye'den patates alımını durdurdu

    Yıldırım: Kimse bu işi yarım bırakacağımızı düşünmesin

    Bahçeli, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçildi

    Şehit Ömer Halisdemir dualarla hatırlandı...

    'Çiftlik Bank' hakkında bir açıklama da Bakan Fakıbaba'dan

    ''Çok zorluklar yaşadım, ama hiç şikayet etmedim''

    Çanakkale ruhu devam etsin...

    İstanbul'un 2 yıllık 'suç istatistiği' çıkarıldı

    Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı: TSK, Afrin'den ilk görüntüleri paylaştı

    21 kilometrelik kuyruk oluştu

    'Trump, Amerika’yı yıkamayacaksın, Amerika seni yenecek'

    Down sendromlu bireyler için 100 bin imza gerekiyor

    Afrin'de yaralanan asker hastanede şehit oldu

    Rus halkı başkanlık seçimi için sandık başında

    AYM kararı herkesi bağlar

    Demokratların yapması gereken 2. büyük hamle

    İdareciler Hz. Muhammed’i örnek alsın

    Derbi maçı berabere bitti

    MHP 3 partiye davet göndermedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM kararı herkesi bağlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın mesajları bütün hanımlara
    Genel

    İdareciler Hz. Muhammed’i örnek alsın
    Misbah ERATİLLA

    İsmim beni hep terletti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İslam YAŞAR

    Demokratların yapması gereken 2. büyük hamle
    Şeyda Sultan ZENGİN

    İnsan, insanı tam anlayamadı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki Çanakkale var
    BETÜL YİĞİT

    Rezzan Yenge'de öğütler
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Semavî programlar güncellenemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.