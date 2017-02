Afyonkarahisar’da Nur çiçekleri açtı

Anadolu’nun birçok şehrini süsleyen Risale-i Nur reklam panolarışimdi de Afyonkarahisar’ın caddelerini şenlendirdi.

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım reklâmları Adana, Kütahya, Kahramanmaraş, Çorum, Şanlıurfa, Burdur ve Diyarbakır’dan sonra Afyonkarahisar caddelerinde de yerini aldı. “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” hakikatini esas alarak Anadolu şehirlerinde devam eden ve sokakları şenlendiren Risale-i Nur afişleri, bu sefer Afyonkarahisar’ın caddelerini süsledi. “Ben Dindar Bir Cumhuriyetçiyim” ve “Ekmeksiz Yaşarım Hürriyetsiz Yaşayamam” ifadelerinin yer aldığı afişler büyük bir ilgiyle karşılandı.

Nur'ların nazara verilmesi büyük bir hizmet

Bediüzzaman Said Nursî’nin; “İşte, hapsimizle, Nurlara nazar-ı dikkat celb olunur, bir ilânat hükmüne geçer. En ziyade muannid veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır, tehlikeden kurtulur ve Nurun dershanesi genişlenir” ifadelerini hatırlatan Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliği yetkilileri, her şart altında her türlü imkânı kullanarak Risale-i Nurlara nazar-ı dikkati celp etmenin büyük bir hizmet olduğunu vurguladılar.