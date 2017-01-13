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13 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Afyonkarahisar'da okuma programı düzenlendi

13 Ocak 2017, Cuma 15:51
Afyonkarahisar'da düzenlenen kış okuma programı bugün sona erdi.

Okuma programlarını bir hafta boyunca “daima okumak” prensibiyle devam ettiren üniversiteli öğrenciler, Risale-i Nur okumalarıyla zamanlarını büyük bir kıymetle kıymetlendirdiklerini, Nurları okumak sevgisiyle, Nurları okumak heyecanıyla, Nurları okumak ihtiyacıyla geçen bu okuma programlarını fani hayatın baki saatleri olarak gördüklerini ifade ettiler.

Zübeyir Gündüzalp’in “Risale-i Nur'u okudukça, Kur'ân nuru içinize dolacak, o Kur'ânî hakikatler aklınızı ve kalbinizi tenvir edecek ve imanınızı inkişaf ettirip kuvvetlendirecektir. Nur Risalelerini okudukça İlâhî bir feyiz, ruh ve mâneviyat âleminizi kaplayacaktır. Hayatta, sizlere büyük bir huzur ve saadetin refahı içinde yaşaya bilmenin kapıları açılacaktır.” sözlerini aynen tasdik ettiklerini söyleyen üniversiteli gençler, çok istifadeli bir program geçirdiklerini belirttiler.

Yeni Asya yazarı Semşettin Çakır’ın da katıldığı programda yapılan müzakereli dersler de birçok önemli konuların daha iyi anlaşılmasına vesile oldu.

Hasan Koç / Afyonkarahisar

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