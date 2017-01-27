Ağır ceza hakimi uyuşturucudan tutuklandı

Diyarbakır'daki 90 kilogram uyuşturucu ele geçirilen araçta bulunan ağır ceza hakimi “uyuşturucu ticareti yapmak” gerekçesiyle tutuklandı.

Diyarbakır Emniyeti’ne bağlı polis ekipleri, Sur ilçesi kırsalından batı illerine esrar sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine teknik takip başlattı. Şüphelilerden ikisinin Erzurum'dan Bilecik’e tayini çıkan ağır ceza hakimi Halil S. ile sık sık görüştüğü tespit edildi. Hakim ve bir şüphelinin olduğu lüks otomobil 24 Ocak'ta Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde durduruldu. Araçta 90 kilogram uyuşturucu bulundu. Kanında uyuşturucu tespit edilen hakim ile gözaltına alınan diğer 2 zanlı “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. AA

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