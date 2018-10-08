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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ağır silahlar İdlib'den çekildi

08 Ekim 2018, Pazartesi 16:09
İdlib'deki askeri muhalifler ve rejim karşıtı güçler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini tamamladı.

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki silahsızlanma hattında ağır silahların çekilmesi süreci tamamlandı.

İdlib'den bildirildiğine göre, askeri muhalifler ve rejim karşıtı güçler, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" olarak adlandırılan, İdlib ve çevresindeki bölgeleri kapsayan, rejim ve İran destekli unsurlarla cephe hattının oluşturulduğu alandaki ağır silahlarını çekti.

Bu kapsamda, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı gruplar ve rejim karıştı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile sınır durumundaki alanlardan havan, top, tank, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarını söz konusu silahsızlanma bölgesinden çıkarttı.

Muhaliflerin silahsızlanma bölgesinden çektiği ağır silahlar havadan görüntülendi.

Soçi mutabakatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemleri görüşmüştü. 

Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor.

Askeri muhalifler, Heyet Tahrir Şam, rejim askerleri ve destekçisi yabancı terörist grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çıkartması gerekiyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

Esed'den İdlib'deki barışa tehdit

Askeri muhaliflerle rejim karşıtı grupların, mutabakat çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarında oluşturulacak silahsızlanma hattında ağır silahlarını çekmesi süreci devam ederken, Esed'den İdlib'deki barışı tehdit eden açıklama geldi.

Rejiminin haber organı SANA'nın geçtiği habere göre, Esed, Baas Partisi'nin dünkü merkez komite toplantısına katıldı.

Toplantıda, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'le ilgili vardığı Soçi mutabakatı hakkında konuşan Esed, "İdlib ile ilgili varılan anlaşma geçici bir eylemdir. İdlib de diğer bölgeler gibi Suriye devletinin parçası olacak. Anlaşma çerçevesinde sahada çeşitli kazançlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soçi mutabakatı gereğince, muhaliflerle rejim karşıtı grupların İdlib'deki cephe hattından ağır silahlarını çekmesi gün içinde sona erecek.

AA

Etiketler: idlib, suriye
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