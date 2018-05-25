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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

AGİT, 372 gözlemci gönderecek

25 Mayıs 2018, Cuma 21:20
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim sürecini izleyecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) Heyeti Başkanı Büyükelçi Audrey Glover, özgürce seçim yapılabilmesi için sadece seçim günü değil öncesindeki kampanya sürecini de önemli gördüklerini söyledi.

GİT heyetinin “gözlem” görevinde olduğunun altını çizen Glover, “Raporumuzda gerçekler konuşacaktır. Görevimiz izlemek ve raporlaştırmak. Herhangi bir şekilde müdahale için burada değiliz. Seçim polisi veya seçim müfettişi değiliz. Seçim sonuçlarıyla da ilgilenmiyoruz. Seçim süreciyle ilgili durumu AGİT’in eşitlik, adalet ve gizlilik ilkeleri uyarınca izliyoruz. Bu süreç boyunca tam anlamıyla katı bir şekilde tarafsız olacağız. Şunu da hatırlatalım ki kanunların uygulanması da kanunun kendisi kadar önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da görevde olacaklar

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleşecek olan erken seçimler için ülkeye 372 gözlemci göndereceğini duyuruldu. Associated Press’in (AP) aktardığı habere göre gözlemci grubundan 22 kişinin Türkiye’de uzun süre kalarak, seçim hazırlıklarını takip edeceği, diğer 350 kişinin ise seçimlerin gerçekleşeceği 24 Haziran’da görevde olacakları kaydedildi. AGİT’ten yapılan açıklamada, çok sayıda gözlemci yollanmasının nedeninin, seçim prosedüründe kısa bir süre önce gidilen değişikliklerin olduğu ifade edildi.

Etiketler: seçim, agit
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