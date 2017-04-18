"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

AGİT: Referandum adil değildi

18 Nisan 2017, Salı 00:05
AGİT heyetinin düzenlediği basın açıklamasında anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı denilerek, adil bir referandum sürecinin yaşanmadığının altı çizildi.

AGİT’ten anayasa referandumu ile ilgili ön açıklama geldi.  Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (AGİT/ DKİHB) tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti’nin (SSGH) düzenlediği basın toplantısında konuşan Heyet Başkanı Tana de Zulueta referandumda “evet” ve “hayır” taraflarının “eşit olmayan koşullarda” yarıştığını söyledi. Açıklamada “Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. YSK’nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararı kanunla çelişkili” ifadesi kullanıldı.

Hukuki altyapı demokratik bir süreç için yetersizdi 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) referandum ile tespitlerini açıkladı. Tespitler şöyle: Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti. Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi. Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi. Anayasa referandumunda idari kaynaklar “evet” kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı. Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK’nın taraflı içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı.

Kanunla çelişkili uygulama

Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı. YSK’nın mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını ve kanunla çelişkili olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB’den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemcinin tespitlerinin bulunduğu esas rapor daha sonra açıklanacak.

Okumak için tıklayınız:

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan 'referandum' açıklaması

Etiketler: agit, referandum
Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    49. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AGİT: Referandum adil değildi

    Dikkat: Gençleri, ayrı hesaplardaki aynı şifre yakıyor!

    2017’de 1946 ayıbı

    YSK'nın kararı hukuka aykırı

    Yüzlerce Filistinli açlık grevinde

    ABD'den referandum açıklaması

    ABD'de eyalet senatosu oturumu Kur'an-ı Kerim ile açıldı

    MGK bildirisi: OHAL uzatılsın

    Erdoğan'dan AGİT'e tepki: Onu siz külahımıza anlatın

    Yıldırım: Referandum hezimet olarak yorumlanmamalıdır

    MHP seçmeni kongreyi sandıkta yaptı

    Çukurca'dan acı haber geldi

    Türkiye Barolar Birliği'nden YSK açıklaması

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan 'referandum' açıklaması

    Putin'in danışmanı Markov: Erdoğan, Putin'den daha fazla yetkiye kavuştu

    3 aylık bebeğe terör sorgusu!

    Almanya Başbakanı Merkel'den ilk açıklama

    Erdoğan'ın ilk müsteşarı, eski Bakan Dinçer'den referandum yorumu

    Bakan Ağbal: Bütçe 19,5 milyar lira açık vermiştir

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Daha fazla geç kalınmadan birileri sesimizi duysun istiyorum
    M. Latif SALİHOĞLU

    Pirüs zaferi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Referandum soruları
    Genel

    2017’de 1946 ayıbı
    Ahmet BATTAL

    Dostun dikenli gülü
    Faruk ÇAKIR

    Sandıktan çıkan mesaj
    Genel

    YSK'nın kararı hukuka aykırı
    Genel

    Dikkat: Gençleri, ayrı hesaplardaki aynı şifre yakıyor!
    Cevher İLHAN

    Referandum tartışması...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.