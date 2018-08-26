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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Ağlamayın, ben ağlayan istemem... Ben şehit annesiyim...''

26 Ağustos 2018, Pazar 20:38
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın naaşı Ankara'da düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Şehit Dağlı (25) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşının başında askerler nöbet tuttu.

Şehidin annesi Aysel ve babası Mahmut Dağlı ile iki hafta önce nişanlandığı Ebru Çulha ve diğer aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

Dağlı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde askerlerin omuzunda top arabasına alındı.

Cenazenin kortej eşliğinde cami avlusundan alınışı sırasında şehidin ailesi ve yakınları "asker selamı" verdi.

Dağlı'nın naaşı daha sonra getirildiği Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı milletvekilleri, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş ebedi yolculuğuna uğurlandı

Bingöl Karlıova'daki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı. 

Şehit Yunus Emrah Ateş'in naaşı öğleyin Malatya'da düzenlenen törenin ardından askeri helikopterle İslahiye ilçesine, oradan da cenaze aracıyla Yeniceli Mahallesi'ne getirildi.

Tören mangası tarafından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tekbirler eşliğinde baba ocağına götürülerek helallik alındı.

Burada oğlunun tabutuna sarılan anne Güler Ateş "Ağlamayın, ben ağlayan istemem. Ben şehit annesiyim, ağlamayın, hainleri sevindirmeyin." diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı daha sonra silah arkadaşları tarafından Yeniceli Camisi'ne getirildi. 

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AA

Etiketler: şehit, terörle mücadele, şehit cenazesi
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