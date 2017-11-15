Ağrı'da çatışma: 1 asker yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.

Ağrı Eleşkirt'te, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker yaralandı. Yaralı asker, helikopter ile bölgeden alınarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bölgedeki operasyonunun sürdüğü belirtildi. AA

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