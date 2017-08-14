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Ağrı'da feci kaza: 7 ölü, 11 yaralı

14 Ağustos 2017, Pazartesi 19:28
Ağrı'nın Tutak ilçesinde, bir tırın üzerinden düşen iş makinesinin çarptığı midibüsteki 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ağrı il merkezi yönüne giden ve Hüseyin T'nin (43) kullandığı 63 K 3279 plakalı tırın dorsesi üzerindeki iş makinesi, kentin Tutak ile Hamur ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan Hamurderesi yolunun Tutak ilçesine bağlı Palandöken köyü mevkisindeki virajda tırdan düştü.

Düşen iş makinesi bu sırada karşı yönden gelen Salih Oygar yönetimindeki 65 ET 520 plakalı midibüse çarptı.

Kazada, Oygar'ın yanı sıra midibüsteki 6 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Olayın ardından çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan 11 yaralı, Tutak ve Ağrı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişiler ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekiplerince midibüsten çıkartılarak aynı hastanelerin morguna götürüldü.

Valilik'ten yapılan açıklamada da Ağrı-Van karayolunun Tutak ilçesi mevkisindeki kazada 7 kişinin öldüğü, 3’ü ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Açıklamada, yaralıların, Tutak ve Ağrı Devlet Hastaneleri'ndeki tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaçan tır sürücüsü jandarmaya teslim oldu

Kazanın ardından dorsesini olay yerinde bıraktığı tırı alarak kaçan tır sürücüsü Hüseyin T. ise Hamur İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Hüseyin T'nin, Şanlıurfa'dan tıra yüklediği iş makinesini Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarı inşaatında çalışması için Iğdır'a, Salih Oygar'ın da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden aldığı yolcularını Van'a götürmek istediği öğrenildi.

Olay sebebiyle, çift yönlü olarak ulaşıma kapanan karayolu, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA

Etiketler: ağrı, ağrı trafik kazası, tutak trafik kazası
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