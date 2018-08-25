Ağrı Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı bölgesinde erzak ve malzeme temin etmeye çalıştıkları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmada dün Ağrı Dağı Güngören köyü yakınlarında 2 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 teröristin bugün düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
AA