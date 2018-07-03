Ağrı valisinden Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin açıklama

Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Ağrı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok." dedi.

Leyla Aydemir'in ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine Elban, "8-10 gün aç bırakıldığı için ölmüş." dedi. Elban, "Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı ve bu ölüm hadisesinden bulunduğu güne kadar beklediği bir yerden ve dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut." ifadelerini kullandı. AA

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