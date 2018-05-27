"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ağzına silâh sokulanlar oldu

27 Mayıs 2018, Pazar 15:30
Ankara-Konya yolu civarında caddelere bayraklama çalışması yapan Saadet Partililer MHP’lilerin saldırısına uğradı.

Saadet Partisi’nden yapılan resmî açıklamaya göre, başlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın olduğu grubun saldırısında 15 kişi darp edildi, 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Olay sürecinde grubun başında MHP’li Mevlüt Karakaya ve MHP’nin birçok Ankara yöneticisi olmasına rağmen, dakikalar içerisinde sayıları ve saldırganlığı artan grup, gençlerimizi tabancalarla tehdit etmiş ve demir sopalarla darp etmiştir.” Yaralananlar arasında Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yer alıyor. Geceyi yoğun bakımda geçiren Öztürk’ün tedavisi Gazi Hastanesi acil servisinde sürüyor. BBC Türkçe’ye konuşan Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargâh Başkanı Selim Aydın, saldırıya uğrayanlardan bazılarının ağızlarına silâh sokulduğunu iddia ediyor; “MHP’li Mevlüt Karakaya ve ekibi, MHP pankartlarını yırttıkları iddiasıyla arkadaşlarımıza saldırdı ve öldüresiye dövdüler. Çakarlı araçlarla geldiler. Tamamı silâhlıydı. Arkadaşlarımız arasında kafasına silâh dayanan, hatta ağzına silah sokulanlar oldu.” “Bir arkadaşımız yerde baygın olmasına rağmen durup durup dövmeye devam ettiler. Bu sadece korkutmak için değil, direkt adam öldürmeye teşebbüs. Bu olaylara bizzat şahit oldum.”

Etiketler: konya, seçim, saldırı, saadet partisi, millet ittifakı, cumhur ittifakı
Okunma Sayısı: 2182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.