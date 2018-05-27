Ağzına silâh sokulanlar oldu

Ankara-Konya yolu civarında caddelere bayraklama çalışması yapan Saadet Partililer MHP’lilerin saldırısına uğradı.

Saadet Partisi’nden yapılan resmî açıklamaya göre, başlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın olduğu grubun saldırısında 15 kişi darp edildi, 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Olay sürecinde grubun başında MHP’li Mevlüt Karakaya ve MHP’nin birçok Ankara yöneticisi olmasına rağmen, dakikalar içerisinde sayıları ve saldırganlığı artan grup, gençlerimizi tabancalarla tehdit etmiş ve demir sopalarla darp etmiştir.” Yaralananlar arasında Saadet Partisi Ankara Milletvekili Adayı Mehmet Fethi Öztürk de yer alıyor. Geceyi yoğun bakımda geçiren Öztürk’ün tedavisi Gazi Hastanesi acil servisinde sürüyor. BBC Türkçe’ye konuşan Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargâh Başkanı Selim Aydın, saldırıya uğrayanlardan bazılarının ağızlarına silâh sokulduğunu iddia ediyor; “MHP’li Mevlüt Karakaya ve ekibi, MHP pankartlarını yırttıkları iddiasıyla arkadaşlarımıza saldırdı ve öldüresiye dövdüler. Çakarlı araçlarla geldiler. Tamamı silâhlıydı. Arkadaşlarımız arasında kafasına silâh dayanan, hatta ağzına silah sokulanlar oldu.” “Bir arkadaşımız yerde baygın olmasına rağmen durup durup dövmeye devam ettiler. Bu sadece korkutmak için değil, direkt adam öldürmeye teşebbüs. Bu olaylara bizzat şahit oldum.”