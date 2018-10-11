Ah almadan af

MHP’nin af teklifi sonrası inceleme için komisyon kuran CHP, teklifi değil teklife sebep olan durumu tartışıyor.

CHP Adalet Komisyonu Sözcüsü Zeynel Emre, “Biz hiçbir şey yapmama taraftarı değiliz. Burada bir problem var. Bir tutum belgesi açıklayacağız. Vicdanları kanatmadan, yeni yaralar açmadan hangi bakış açısıyla ele aldığımızı o tutum belgesiyle ortaya koyacağız. Eşlerimiz bile evde bize ‘Kimsenin ahını almayalım’ diyor” dedi.

CHP Adalet Komisyonu Sözcüsü Zeynel Emre Duvar’dan Nergiz Demirkaya’ya konuştu. Tekliften çok teklife sebep olan durumu tartıştıklarını anlatan Emre, “Vicdanları kanatmadan, yeni yaralar açmadan hangi bakış açısıyla ele aldığımızı o tutum belgesiyle ortaya koyacağız” dedi. Zeynel Emre’nin Meclis’e sunulan af teklifi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla kurulan komisyon, yapılan çalışmalar ve açıklanacak tutum belgesiyle ilgili değerlendirmeleri özetle şöyle oldu; kalıcı çözümler, kapsamlı bir yargı reformuna ihtiyaç var. Yargının bağımsızlığı tarafsızlığını sağlamak için, hâkim savcıların yetişme koşullarından yargılama usullerine kadar ortak akılla, siyasi düşünceden uzak, bütün partilerin görüşlerini dikkate alıp ortaklaşılırsa belli bir noktaya gelinebilir. Çözüm de ancak böyle olur. Bizim burada kısa vadede vereceğimiz kararlar var. Ama orta vadede yapılması gereken işler var.