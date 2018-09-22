'Ahilik ruhunu yeniden hayata geçirmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Ahilik teşkilatına hayat veren bakış açısını yeniden ihya etmeli, işlerimize ve üretimimize yansıtmanın yollarını mutlaka aramalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak, yeni nesillere ne derece güçlü aktarabilirsek, geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve akabinde yaşadıklarımız bu gerçeğin en somut örneğidir." dedi.

Oktay, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde yaptığı konuşmada, kutlamaların hayırlara vesile olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu sene 31'incisi kutlanan törenlerle bir kez daha milletin kökleri ve kadim geleneği ile bağlarını yenilediğini, güçlendirdiğini ifade eden Oktay, tarih boyunca beşeri, sosyal ve iktisadi hayatın düzenlenmesinde Ahilerin çok büyük roller üstlendiğini vurguladı.

Başta Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ve Fatma Bacı olmak üzere, asırlar boyunca bu muhteşem geleneğin bir parçası olmuş ve ahirete irtihal etmiş bütün esnaf ve zanaatkarları rahmetle yad ettiğini dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Bugünkü törenle bu yılın Ahileri olarak şed kuşanacak kardeşlerimizi kutluyorum. Burada da gördük biraz önce. Bir Ahilik teşkilatının nasıl çalıştığı, çıraklıktan ustalığa nasıl geçildiğini, ne tür değerlerden geçtiğini, sonrasında nasıl esnaf olunduğuna bir kez daha şahit olduk. Değerli sanatçılarımız canlandırdılar. Biz öyle bir geleneğin öyle bir mirasın sahipleriyiz ki ticaret erbabının bu kadar hakka riayet ettiği, bu kadar hakkı ve hukuku gözettiği, hem kendi arasında hem de ticaret yaptığı müşterileri esnaflar arasındaki bu hassasiyeti gördüğümüzde böyle bir milletin bugün karşı karşıya kaldığımız fırsatçılık veya benzeri hasletleri yapıyor olma veya yaptırıyor olma şansı kesinlikle yoktur.

Dünyaya örnek olacak bir teşkilatın mirasçılarıyız. Başkanımızla da biraz önce konuştuk. Aynı gelenek ve göreneklerimiz, aynı değerlerimizi bütün gücümüzle sürdürmeye çalışıyoruz. Bu bizi geleceğe taşıyan değerlerdir. Her bir teşkilatımız ve organizasyonumuzun, kuruluşumuzun kendi üyeleri arasındaki oluşturacağı bu değerler bizim sadece bugün ayakta kalmamızı, güçlü olmamız sağlamayacak, aynı şekilde bizlerden torunlarımıza çocuklarımıza bırakacağımız değerli miraslar olacaktır."

"Geleneği olmayanının geleceği de olmaz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sırların içinden süzülüp gelen, Anadolu'yu mayalayan bu ruhu önce iyi kavramak gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Ahilik teşkilatına hayat veren bakış açısını yeniden ihya etmeli, işlerimize, iş yerlerimize, üretimimize ve ürünlerimize yansıtmanın yollarını mutlaka aramalıyız. Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak, yeni nesillere ne derece güçlü aktarabilirsek, geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz.

Ahi Evran'ın, Muharrem Ertaş'ın emaneti, Neşet Ertaş'ın gönlünün içindeki yer olan Kırşehir’e 16 yılda 5 milyar yatırım yaptıklarını aktaran Oktay, "2002 yılında sadece 15 milyon dolar olan ihracatı, geçtiğimiz yıl 189 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz, 200 milyon dolar. En çok ihracat yapan illerimiz arasında, 43. sıradan 39. sıraya yükseldi." dedi.

Oktay, aşure dağıttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenden sonra Cacabey Meydanı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Aşure Dağıtımı Programı'na katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

"Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak bugün Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz, onları teşhir ediyoruz, denetliyoruz ve cezalandırıyoruz. İç piyasada spekülasyon yaparak fiyat artışlarına sebep olan, tüketicimize zarar veren esnafı ve firma sahiplerini cezalandırıyoruz. Tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." dedi.

Pekcan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Ahiliğin, yaşanan bu süreçte herkes için ne kadar değerli ve önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirtti.

"Tüketicimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz"

Ahiliğin önemli ilkelerinden birinin de yerlilik olduğuna değinen Pekcan, "Biliyorsunuz bugünlerde yerli üretim logosuna geçtik. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yerli üretimimize sahip çıkmak, alın terimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır. Yine ahiliğin en önemli ilkelerinden birisi de dürüstlüktür. İnsanı merkeze koyan Ahilik kültürü, alırken, üretirken ve satarken dürüst, güvenilir ve insan hukukuna uygun hareket etmeyi ve saygılı olmayı şart koşmuştur.

Bunun sonucu olarak Ahiliğin temeli, hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kazançtır. Ahi birlikleri bu ilkelere uymayanları cezalandırmıştır, pabucunu dama atmıştır. Bakanlık olarak bugün Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz, onları teşhir ediyoruz, denetliyoruz ve cezalandırıyoruz. İç piyasada spekülasyon yaparak fiyat artışlarına sebep olan, tüketicimize zarar veren esnafı ve firma sahiplerini cezalandırıyoruz. Tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." diye konuştu.