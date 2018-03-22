Kim Ne Demiş?

“Gideceğin yeri bilsen korkmazsın”

“Zahirden bakarsanız ölümle her şeyin bittiğini zannedersiniz. En korku verici yanı bu. Bir ‘son’. İnsan sonsuzluk düşüncesinden mahrumsa, yok olacağını, sonlanacağını düşünerek büyük bir korkuya ve üzüntüye kapılıyor. Bir Allah dostu demişti ki: 'Seni buradan alıp bilmediğin bir yere götürmeye kalksalar tabii olarak korkarsın. Ama gideceğin yerin neresi olduğunu, orada neler olacağını bilsen korkmazsın.' Kur’an da arifler de gideceğimiz yerin tarifini veriyorlar. Bize düşen, keşiflerimizin açılması için Allah’a yalvarmak ve gideceğimiz yeri öğrenmek.”

(Ayşe Şasa, senaryo yazarı, 73 yaşında vefat etti.)

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“Ahiret için daha çok çalış”

“Bu dünyada her neye sahipsek, şu iki şeyi unutmamalıyız; 1. Allah'ın yanında bulunanlar daha hayırlıdır. 2. Allah'ın yanında bulunanlar daha kalıcıdır. Dünyada çok çalış, ahiret için ise daha çok çalış.” (Nouman Ali Khan, öğretmen ve yazar)

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Öldükten sonra dondurulmak istiyordu, ancak...

"49 yaşındaki kanser hastası Çinli bir kadın öldü ve kendini dondurdu, 50 sene sonra falan tedavisi bulununca çözülmeyi istedi. Geleceği merak ettiğim için bunu yapmayı çok isterdim. Bir de ölüyor musun, arafta mısın bilmiyorsun. Ruh çıkmış oluyor. Nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum.” - Vatan Şaşmaz-

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, son röportajında bunları söylemişti. Ancak 43 yaşında öldürülerek dünya hayatına veda etti.

Kaynak: www.ntv.com.tr/yaşam

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Ötenazi istedi!

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, "Anayasa değişikliğinden sonra yargılanmam gündeme gelirse tabancamdaki bir kurşunla kendi işimi bitiririm" demişti. İddiaya göre, özellikle 12 Eylül Dâvâsıyla ilgili yargılanmaya başladıktan sonra 3 kızını da etrafına toplayıp şöyle dedi: "Yıllardır ölmek istiyorum Allah benim canımı almıyor. Bırakın, izin verin öleyim! Doktorlarıma söyleyin, beni uyutsunlar..." Ancak bu sözleri duyan kızları, babalarının sıra dışı isteğine şiddetle karşı çıktı.

Kaynak: www.bedirhaber.com