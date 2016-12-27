Ahıska Türkü 300 aile Türkiye'ye kabul edilecek

Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı riskli bölgelerde bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen Ahıska Türkü 300 ailenin iskanlı göçmen olarak ülkeye kabul edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ukrayna'da özellikle çatışmaların yaşandığı ve halen riskli bölgelerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlardan ülkeye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere 2016 yılında 300 aile iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek. Söz konusu karar, Dışişleri Bakanlığının 12 Aralık tarihli yazısı üzerine 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun'un 1'inci maddesine göre 20 Aralık'ta Bakanlar Kurulunca alınmıştı. AA

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