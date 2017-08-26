Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

Ünlü hukukçu Prof. Dr. Hüseyin Hatemi‏ (@Elifhevav) suçsuzluğu sabit olanlara dahi haklarının verilmemesini eleştirdi ve "Ne oluyoruz böyle?" diye sordu.

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, twitter hesabında yazdığı mesajda, "Suçsuzluğu sabit olanların aynı kuruma dönememesi müfterilere teselli mükafatıdır ve ahlaka/hukuka kesinlikle aykırıdır.ne oluyoruz böyle?Hukuksuzluklara destek veren ünlü hukukçulara geçmişte verdiğim destekten dolayı vicdan azabı çekiyorum" dedi. Medeni Hukuk Profesörü Hatemi: İhbarcıların sözüyle tutuklama doğru değil Haber Merkezi

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