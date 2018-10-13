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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Ahlâki değerlerden uzak bir toplum düzeni kurmak isteniyor'

13 Ekim 2018, Cumartesi 12:41
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Yılmaz, "Bugün dünyaya hükmedenler, medya üzerinden gençleri devşirip insanlığı ifsat etmek, mankurtlaştırmak, tüketime yöneltmek ve böylece ahlaki müeyyidelerden uzak bir toplum inşa etmeye çalışıyor." dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Bugün dünyaya hükmedenler, medya üzerinden gençleri devşirip insanlığı ifsat etmek, mankurtlaştırmak, tüketime yöneltmek ve böylece ahlaki müeyyidelerden uzak bir toplum inşa etmeye çalışıyor." dedi.

Yılmaz, Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camisi'nde gerçekleşen "Cami- Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, millet için de en önemli varlıkların gençler olduğunu ifade ederek, "Hepimizin gençlerimize ve gençliğimize sahip çıkmak gibi bir sorumluluğu var. Çünkü onlar, ümidimiz ve geleceğimizdir. İstikbalimiz, gençlerimizin değerlerimize sahip çıkarak yetişmeleriyle doğru orantılıdır. O yüzden gençlerimizle buluşmayı önemsiyoruz." dedi.

"İinternet ortamına çok fazla müdahale etme şansına sahip değiliz"

Yılmaz, gençlerin zamanlarının büyük bir bölümünü televizyon, bilgisayar ve internet karşısında geçirdiğini aktararak, "Medya ve internet ortamına çok fazla müdahale etme şansına sahip değiliz. İnternet, bıçak gibi bir şey. İyi işlerde kullanırsanız çok faydalı ama cinayette kullanırsanız en kötü alet. Medya ve internet de öyle; iyiye kullandığınız zaman çok faydalı. Maalesef bugün dünyaya hükmetmeye çalışanlar, medya üzerinden gençleri devşirip insanlığı ifsat etmek, mankurtlaştırmak, tüketime yöneltmek ve böylece ahlaki müeyyidelerden uzak bir toplum inşa etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizler gençlerimizle ne kadar çok zaman geçirirsek o derece faydalı ve önemli." diye konuştu.

"Çocuklarımızı ebedi hayata hazırlamalıyız"

Gençlerin hayata hazırlanmasında ailelerin yapması gerekenlere de değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ebedi hayata hazırlamalıyız. Gençlerin önlerindeki büyükleriyle babalarıyla dedeleriyle hocalarıyla bu ilahi emaneti omuzlaması ve bunları onlardan tevarüs etmesi gerekir. Bu da mabette, mektepte, evde alınacak duygu yoğunluğuyla sağlanır. Evimizde gençlerimize ayırdığımız zamanı artırmamız, onlarla kitap okuyup, sohbet etmek ve göz göze gelmek önemli. Onların sosyalleşme ihtiyacını sağlaması anne ve babalarından alması, aile ve okul ortamında kişilik inşa etmesi son derece zaruri ve önemli bir hadisedir."

Kur'anı Kerim tilaveti, tesbihat ve dualarla devam eden program, gençlere çorba ikramıyla sona erdi.

Programa İstanbul Müftü Yardımcıları Veysel Işıldar, Bahri Şamat ve Mustafa Yavuz ile Gaziosmanpaşa Müftüsü Osman Şen ile gençler katıldı.

AA

Etiketler: İstanbul, müftü, gençlik, ahlâk, İslâm, toplum
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