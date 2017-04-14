Ahlaksız paylaşım yapan İBB çalışanına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Facebook'ta yaptığı "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evet'çilere helâldir" paylaşımı nedeniyle açığa alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi memuru Ömer A. hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A. hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi, Ömer A.’nın Facebook hesabında şu ifadeleri kullanması: "Sevgili dostlar! CHP açıkça savaş ilan ederek bu hususta elinden geleni ardına koymamaktadır. Meclis’te başladıkları saldırganlıklarını tüm eylem ve söylemleri ile Evetçilerin üzerine çevirmişlerdir. 17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evet'çilere helâldir." Bu paylaşımın ardından yapılan şikayetler üzerine Ömer A. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla görevden alınmıştı. AA

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