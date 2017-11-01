Ahmet Edip Uğur: Eşimin gözaltına alındığı iddiası doğru değil

İstifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, istifasına giden süreçte eşinin gözaltına alındığı iddiasını yalanladı. Sputnik'e konuşan Uğur, "Eşimin gözaltına alındığı iddiası doğru değil" dedi.

Belediye başkanlarının istifalarının istenmesinin ardından Niğde, Bursa ve Ankara'dan istifa haberleri geldi. Ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un istifası, küçük çaplı bir krize neden oldu.

İstifaya direndiği iddia edilen Ahmet Edip Uğur, istifa açıklamasını geçen pazartesi günü yaptı ve diğer istifa eden belediye başkanlarından farklı olarak, koltuğuna veda ederken, gündemi istifasından daha çok sarsacak bir açıklama yaptı, "Aileme varana kadar tehditler aldım" dedi.

CHP'Lİ VEKİL 'EŞİ GÖZALTINA ALINDI' DEMİŞTİ

Uğur'un açıklamasının ardından bir iddia da, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'dan geldi. Havutça, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ahmet Edip Uğur'un eşi Nurgül Uğur'un Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınarak, 1 gün gözaltında tutulduğunu ileri sürdü.

​BALIKESİR VALİLİĞİ YALANLADI

Havutça'nın açıklamasının ardından, Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ahmet Edip Uğur'un eşi Nurgül Uğur'un gözaltına alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'DOĞRU DEĞİL…'

Sputnik'in ulaştığı eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, CHP'li Havutça'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Uğur, "Yeni bir açıklama daha yapmayacağım ancak, eşimin gözaltına alındığı iddiası doğru değil" dedi.