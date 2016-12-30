İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Ahmet Şık adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şık'ın ifadesinin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde alındığı öğrenildi. Şık, daha sonra adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlarını işlediği iddiasıyla gazeteci Şık'ı gözaltına almıştı. AA

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