Ahmet Şık gözaltına alındı

Ahmet Şık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ahmet Şık'ın, twitter paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda ''Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama'' ve ''terör örgütü propagandasını yapma" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkarılan Şık, savcılığın talimatı üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. AA

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