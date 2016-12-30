Ahmet Şık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Yazdığı haber ve attığı tweet’ler nedeniyle dün gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık’ın ifadesi alındı. Şık, “Gazeteciliği böyle soruşturamazsınız. Beş yıl öncesinin aynısı tekrar ediyor” diyerek, sorulara yanıt vermedi. Şık, sorgudan sonra adliyeye sevk edildi. Savcı, Şık'ı tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etti.

Avukat Can Atalay’ın verdiği bilgiye göre İstanbul Basın Savcısı Fahrettin Kerim Yerli, bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek, gözaltında tutulan Ahmet Şık’ın ifadesini aldı. Sorulara yanıt vermeyen Şık, “Gazeteciliği böyle soruşturamazsınız. Beş yıl öncesinin aynısı tekrar ediyor” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Şık, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Ahmet Şık emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

12 TWEET SORULDU

Savcılık sorgusunda Şık'a, attığı 12 tweetin sorulduğu öğrenildi. Ayrıca Şık'a MİT ile ilgili yaptığı haberleri ve Cemil Bayık röportajının da sorulduğu öğrenildi.

Sorgunun ardından yaklaşık 3 saat sonra kararını açıklayan savcılık Şık'ı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.