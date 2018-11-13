AİHM’de, Cizre dâvâsı başladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Cizre dâvâsı görülüyor.

Türkiye, sokağa çıkma yasakları döneminde yaşananlar ile ilgili olarak ilk kez savunma yapacak. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı ve çatışmaların en yoğun yaşandığı Cizre’de onlarca insan vefat etmişti. Bugün o dönemlerde yaşanan hak ihlalleri için AİHM’e yapılan başvurunun duruşması esas üzerinden görülecek. Davanın avukatı Ramazan Demir, çatışmalarda vefat edenler arasındaki 34 kişi için mahkemeye başvuru yapmıştı. AİHM’de, başvuru yapılan 34 dosyadan iki tanesi için duruşma yapılacak. BBC’nin haberine göre, AİHM, sokağa çıkma yasağının “yasallığını” Ömer Elçi dosyası üzerinden, Cizre’de yürütülen operasyonun “niteliği” ve meydana gelen ölümlerin “hukukî olup olmadığı tartışmasını” Orhan Tunç dosyası üzerinden ele alacak. Her iki davanın duruşması aynı anda yapılacak.