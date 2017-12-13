AİHM'den 10 yıl sonra 1 Mayıs kararı

AİHM, 1 Mayıs 2007'de düzenlenmek istenen 1 Mayıs mitingine polisin müdahalesiyle ilgili başvuruyu sonuca bağladı. Türkiye, 'örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmekten' mahkum oldu.

AİHM, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), 1 Mayıs 2007'deki Taksim eylemine saldırıyla ilgili başvurusunu sonuçlandırdı. Bugün kararını açıklayan AİHM, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre; AİHM kararında, kurum olarak DİSK'in yanı sıra konfederasyonun o dönemki başkanı Süleyman Çelebi ile o dönem Dev Sağlık-İş'ten olan, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve Musa Çam, Adnan Serdaroğlu, Kamer Aktaş, Celal Ovat, Ali Rıza Küçükosman ve Türk Tabipleri Birliği'nin o dönemki başkanı Gençay Gürsoy yer aldı. Karar gereği her başvurucuya ayrı ayrı 7 bin 500 euro manevi tazminat ödenecek. 234 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI 1 Mayıs 2007'de Taksim'e çıkmak isteyen kitlelere polis biber gazı, tazyikli su ve coplarla müdahale etmişti. 234 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kişi kötü muamele şikayetiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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