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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

AİHM'den ihraç edilen öğretmen ile ilgili karar

12 Haziran 2017, Pazartesi 11:28
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddederek, OHAL Komisyonunu adres gösterdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 25 Temmuz 2016'da olağanüstü hal tedbirleri kapsamında açığa alınan ve 1 Eylül 2016'da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum’da bulunan 1071 Malazgirt ilköğretim okulu öğretmeni Gökhan Köksal’ın başvurusunu reddetti.

Mahkeme, oy birliği ile aldığı kararda, Köksal’ın iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkati çekerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Komisyonu’nu adres gösterdi.

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Etiketler: aihm, ohal, ohal komisyonu
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  • erhan

    12.06.2017 23:23:46

    OHAL. KOMISYONU HAYAL.mahkemesiz ihraç zulüm.

Risale-i Nur Külliyatı

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