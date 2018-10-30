"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

AİHM’den Oran ve Kaboğlu kararı

30 Ekim 2018, Salı 15:44
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2004 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu bünyesinde hazırladıkları ‘Azınlık Raporu’ nedeniyle hakarete uğrayan Prof. Baskın Oran ve Prof. İbrahim Kaboğlu’nun kişilik haklarının ihlâl edildiğine hükmetti.

AİHM, iki profesörün hakaret ve tehdit muhtevalı gazete yazıları ve açıklamalara karşı açtıkları dâvâlarda mahkemelerin ‘düşünce ve basın özgürlüğü’ gerekçesiyle verdikleri ret kararlarını da yerinde bulmadı. Hrant Dink’in de benzer bir aşırı milliyetçi kampanya sonunda öldürüldüğüne dikkat çekilen AİHM kararında ‘hassas’ konulardaki tartışmalarda ‘hain’, ‘ajan’ gibi ifadelerin kullanılmasının kişileri tehdit altında bıraktığı vurgulandı. Dink’in öldürülmeden önce hedef gösterilmesini örnek veren AİHM, kişilerin görüşleri dolayısıyla sosyal lince’ uğramaması için devletin tedbir alması gerektiğine işaret etti. Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre, karar, barış akademisyenleri, gazeteciler, siyasetçiler ve muhalifler başta olmak üzere görüşleri dolayısıyla hedef gösterilen kişiler için de örnek teşkil edecek.

Etiketler: aihm, kaboğlu
Okunma Sayısı: 669
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsani yardıma Esed rejimi engeli

    ABD'den İran'a yaptırım hatırlatması

    Feyzioğlu: Sınavla, avukatların kontrolsüz artışı sınırlanacak

    ''Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm görmek istiyoruz''

    Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

    Ekonomik tablo ortada

    AsgarÎ ücretin 5’te biri vergiye

    Ayıptır, yazıktır, günahtır!

    Antalya'da eğitim uçağı düştü

    Trump'tan göçmenlere vatandaşlık engellemesi

    Faydaları bilimsel olarak da ispatlandı

    AİHM’den Oran ve Kaboğlu kararı

    Bu hakkaniyet mi?

    Sağlık çalışanlarına şiddet TBMM gündeminde

    'Ekmeğe 34 aydır zam yapılmadı'

    İsrail gözaltıları artarak devam ediyor

    Yeni Zelanda'da şiddetli deprem

    Endonezya'dan gelen çok acı fotoğraf karesi!

    İtalya’da Kur’ân dersi okutuluyor

    İsrail’i tanıma kararını askıya aldılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100’e 5 kala
    Ahmet BATTAL

    İflas, konkordato ve garameye iştirak
    Genel

    Yakın tarih yeniden yazılacak
    Atilla YILMAZ

    Yeniden merhaba “Alayınız gelin!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Kimden korkuyoruz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dualarımızı “hayırlısı ise” diye yapmalıyız!
    Genel

    İtalya’da Kur’ân dersi okutuluyor
    Genel

    Endonezya'dan gelen çok acı fotoğraf karesi!
    Genel

    Doğru gıdaları uygun miktarlarla tüketmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.