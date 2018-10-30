AİHM’den Oran ve Kaboğlu kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2004 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu bünyesinde hazırladıkları ‘Azınlık Raporu’ nedeniyle hakarete uğrayan Prof. Baskın Oran ve Prof. İbrahim Kaboğlu’nun kişilik haklarının ihlâl edildiğine hükmetti.

AİHM, iki profesörün hakaret ve tehdit muhtevalı gazete yazıları ve açıklamalara karşı açtıkları dâvâlarda mahkemelerin ‘düşünce ve basın özgürlüğü’ gerekçesiyle verdikleri ret kararlarını da yerinde bulmadı. Hrant Dink’in de benzer bir aşırı milliyetçi kampanya sonunda öldürüldüğüne dikkat çekilen AİHM kararında ‘hassas’ konulardaki tartışmalarda ‘hain’, ‘ajan’ gibi ifadelerin kullanılmasının kişileri tehdit altında bıraktığı vurgulandı. Dink’in öldürülmeden önce hedef gösterilmesini örnek veren AİHM, kişilerin görüşleri dolayısıyla sosyal lince’ uğramaması için devletin tedbir alması gerektiğine işaret etti. Diken’den Kemal Göktaş’ın haberine göre, karar, barış akademisyenleri, gazeteciler, siyasetçiler ve muhalifler başta olmak üzere görüşleri dolayısıyla hedef gösterilen kişiler için de örnek teşkil edecek.