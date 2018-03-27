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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

AİHM'den Şanal'ın başvurusu hakkında karar

27 Mart 2018, Salı 12:20
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM), Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in gözaltına alınmasına yönelik karar veren Gülen Hareketi soruşturmasında tutuklanan eski Erzurum savcısı Osman Şanal'ın, tedbiren tahliye talep ettiği başvurusu reddedildi.

CHP İstanbul Milletvekili Cihaner ile emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın "Ergenekon terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanıp beraat ettikleri davanın savcılarından olan ve Gülen Hareketi soruşurması kapsamında ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanan eski savcı Şanal, AİHM'e başvuruda bulundu.

Başvurusunda, cezaevinde tek kişilik odada tutulduğunu belirten Şanal, tek kişilik oda uygulaması sonucu psikolojik rahatsızlık yaşadığını, ilaç kullanmaya başladığını ileri sürdü.

Havalandırmaya tek başına çıkarıldığını, spor ve kültürel etkinliklerden yararlandırılmadığını iddia eden Şanal, tek kişilik odada tutulmasının sağlığını sıkıntıya soktuğunu, bu durumun işkence ve kötü muamele yasağına aykırı olduğunu ileri sürerek ihlal teşkil eden bu eylemlerin sona erdirilmesine yönelik tedbir kararı verilmesini talep etti.

AİHM, Şanal'ın başvurusuna yönelik hükümetten görüş istedi.

Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen görüşte, başvuranın tutuklandıktan sonra değişik hastanelerde muayene ve tedavi edildiğine dair bilgiller paylaşıldı. Görüşte ayrıca Şanal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi de verildi.

Şanal'ın tutulduğu odanın fiziki şartlarının uluslararası standartların üzerinde olduğunu ortaya koyan belgelerin sunulduğu görüşte, tutukluluk süresince gazete gibi yayınlara ulaşabilen başvuranın, yakınları tarafından ziyaret edilebildiği de belirtildi.

Görüşte, Şanal'ın, Anayasa Mahkemesine yaptığı benzer nitelikteki talebin reddedildiği hatırlatıldı.

İddiaları ve Adalet Bakanlığı tarafından sunulan görüşleri değerlendiren AİHM, Şanal'ın tedbiren tahliyesini istediği başvurusunun reddedilmesine karar verdi.

AİHM, Türkiye ile ilgili 31 bin 54 başvuruyu karara bağladı

AA

Etiketler: aihm, şanal
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