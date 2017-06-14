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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

AİHM’e gitmeye devam edeceğiz

14 Haziran 2017, Çarşamba
Ortaya çıkabilecek uzun sürelerde hak kayıplarının komisyon tarafından tazmin edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Avukat Canbay, müvekkillerinin dosyalarını AİHM’e taşımaya devam edeceğini belirtiyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kanun hükmünde kararname ile işten çıkarılan bir öğretmenin başvurusunu reddetmesi ve Ocak ayında kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İnceleme Komisyonu’nu işaret etmesini bazı hukukçular “utanç verici” diye tanımlarken, bazıları kararın mahkemenin geçmiş kararlarıyla uyumlu olduğunu söylüyor. Eylül ayında mesleğinden ihraç edilen öğretmen Gökhan Köksal’ın başvurusunu değerlendiren AİHM Pazartesi günü oybirliği ile aldığı kararda etkili iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması dolayısıyla bu dâvâya bakamayacağına hükmederek, yine bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile kurulan OHAL Komisyonu’nu adres gösterdi.

‘Karar, hukuken kesinlikle hatalı’

KHK ile işten atılan onlarca müvekkili olan avukatlardan Fatih Canbay, BBC Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, kararın hukukî olarak “sorunlu” olduğunu söylüyor. Canbay, “Kurulan komisyon bu insanların mağdur olduğunu vurgulamayacak, bir lütuf gibi ‘seni yeniden memuriyete atıyoruz’ diyecek. Daha önce yapılan işlemin yanlışlığını vurgulamayacak. Sadece yeni atama yapıyor. Burada ilkesel bir problem var. Bizim AİHM’e başvuru yaparken öncelikli talebimiz hukuka aykırılığın tesbiti ki, bu konuda komisyonun herhangi bir tasarrufu olmayacak” diyor. Avukat ayrıca, komisyonun on binlerce başvuruyu değerlendirmesinin; buradan başvuran aleyhine ret kararı çıkması halinde idare mahkemesi ve sırasıyla İstinaf Mahkemesi’ne, Danıştay’a, Anayasa Mahkemesi’ne ve son olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvuruların yıllar süreceğini vurguluyor.

Vicdanları yaralayacak bir karar

Canbay, ortaya çıkabilecek uzun sürelerde hak kayıplarının komisyon tarafından tazmin edilmesinin mümkün olmadığını da söyleyerek, müvekkillerinin dosyalarını bu iki esas üzerinden AİHM’e taşımaya devam edeceğini belirtiyor. “Benim AİHM’den hem hukuka aykırılığın tespitini isteme hakkım var hem de tazminat isteme hakkım var” diyen Canbay, “Verdikleri karar hukuken kesinlikle hatalıdır. Vicdanları yaralayacak bir karardır. Mevcut konjonktürde uluslar arası hukukun da bir etkisi olmadığını fark eden iç dengeler de emin olun çok daha rahat davranacaklardır” diyor.

Etiketler: aihm
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  • sezer

    14.06.2017 21:46:41

    bu sıkıntılara AİHM uzun süre seyirci kalamaz mudahil olduğunda da ülkemizi zor günler bekliyor yapılanlar baştan ayağı evrensel hukuka aykırı hatta çılkı çıkmış iç hukuka dahi aykırı madurlar belliki biraz daha sabretmek zorunda ama haklarını da tazminatlarını da alırlar kimse şüphe dahi etmesin

  • erhan

    14.06.2017 00:08:53

    HER ŞEY MAHSERE KALACAK.zalimlerin sonu çok acı olacak.Insaallah

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