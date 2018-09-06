AİHM’e tavsiye edilen yargıçlar ön elemeyi geçti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev yapacak yeni 3 Türk yargıç ön elemeyi geçti.

Elemeyi geçen üyeler arasında Barış için Akademisyenler tarafından hazırlanan ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisinde imzası olan Prof. Necati Polat, Barış Akademisyenleri’nin soruşturmasını yürüten Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Selami Kuran ve Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar bulunuyor. Avrupa Konseyi uzmanlarından oluşan Danışma Paneli, yargıç Işıl Karakaş’ın yerine Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne bildirdiği Kuran, Polat ve Kibar’ın, AİHM hâkimi olarak görev yapacak yeterliliğe ve niteliğe sahip olduklarını duyurdu. Duvar’ın haberine göre, ön elemeyi geçen adaylar önce mülakata çağrılacak. Seçim, 8-12 Ekim’de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’nun Strazburg’taki sonbahar oturumunda yapılacak. Ankara’nın daha önceden gösterdiği adaylar, yetersizlikleri sebebiyle reddedilmişti.

Okunma Sayısı: 600

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.