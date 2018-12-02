AİHM kararına uyulmazsa ne olur?

Selahattin Demirtaş için AİHM’nin verdiği serbest bırakılması kararını ve sonrasında yaşananları değerlendiren eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, AİHM kararına uyulmamasının doğuracağı sonuçlara dikkat çekti.

Türmen T’24’teki köşesinde şunları yazdı; “AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını öngören 20 Kasım tarihli kararından sonra, Sayın Cumhurbaşkanı kararın bağlayıcı olmadığını söyledi, arkasından Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğun devamına karar verdi. Böylelikle, Türkiye’de hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının ne ölçüde var olduğu ya da olmadığı bir kez daha somut bir biçimde ortaya çıktı. 19 Ağır Ceza Mahkemesi’nin, kararı yazarken oldukça sıkıntı çektiği gerekçeden anlaşılıyor. Kararın dayandığı en önemli gerekçe, AİHM 2. Daire kararının kesinleşmemiş olması. (…)”

Oy hakkı askıya alınabilir

“Avrupa Konseyi Statüsü’nün 3. ve 8. maddelerine bakmak gerekir. 3 maddeye göre, Avrupa Konseyi’ne üye devletler hukuk devleti ilkelerine saygı göstermek ve yetki alanı içindeki bütün kişilerin temel hak ve özgürlüklerini sağlamak zorunda. 8.maddeye göre, 3. Maddeyi ihlâl eden devletlerin oy hakları askıya alınabilir ve Bakanlar Komitesi tarafından üyelikten çekilmesi istenebilir. Bunu yerine getirmezse, Bakanlar Komitesi üyeliğe son verebilir. Türkiye’yi yönetenler, Türkiye’yi 8. maddenin uygulandığı ve Batı ile değerler düzeyindeki ilişkilerin sona erdirildiği bir ülke mi yapmak istiyorlar?”