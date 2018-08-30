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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AİHM, Risale-i Nur'un hukukunu savundu

30 Ağustos 2018, Perşembe 03:21
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ, RİSALE-İ NUR’U YASAKLAYAN RUSYA’YA CEZA VERDİ. AİHM AYRICA, RUS HÜKÜMETİNİN RİSALE-İ NUR’UN DİNİ ÇATIŞMAYA SEBEP OLDUĞUNU İSPATLAYAMADIĞINI DA NOT ETTİ.

MAHKEMELERDEN YASAK KARARI

AİHM’de açılan dâvâlar, Bediüzzaman’ın telif ettiği Risale-i Nur adlı eserlerin 2007 ve 2010 yıllarında Rus mahkemeleri tarafından alınan iki değişik kararla yasaklanışının ardından, eseri yayımlayan Nur-u Bedi Eğitim Kültür Vakfı ve Krasnoyarsk bölgesi Müslümanlarından oluşan bir dernek aracılığıyla açılmıştı. Rus mahkemeleri, eseri “radikal unsur ihtiva ettiği” iddiasıyla yasaklamıştı. 

AİHM GEREKÇEYİ YETERLİ BULMADI

AİHM, Rus mahkemelerinin Said Nursî eserlerine getirdiği yasağı yeterince gerekçelendirmedikleri ve kitaplardaki hangi bölümlerin “aşırı” olduğunu belirtmedikleri sonucuna vardı. AİHM ayrıca, yasaklanan Risale-i Nur eserinin Rusçaya 2000 yılında çevrildiğini ve Rus hükümetinin bu süre zarfında yayının herhangi bir dini çatışma veya zarara sebep olduğunu ispatlayamadığını da not etti.

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AİHM, Risale-i Nur’un hukukunu savundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rusya’nın Risale-i Nurlar’ı yasaklamasının ifade hürriyetine aykırı olduğuna hükmetti ve hükümetin söz konusu dÂVÂcılara tazminat ödemesine karar verdi. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (AİHM) Risale-i Nur Külliyatı’nı yasaklayan Rusya’nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade hürriyetiyle ilgili maddesini ihlâl ettiğine hükmetti. Mahkeme, ayrıca Rusya’yı tazminat ödemeye mahkûm etti.

Temyiz mahkemesi onaylamıştı

Konuya ilişkin AİHM’de açılan dâvâlar, Risale-i Nur’un 2007 ve 2010 yıllarında Rus mahkemeleri tarafından alınan iki değişik kararla yasaklanışının ardından, eseri yayımlayan Nur-u Bedi Eğitim Kültür Vakfı, bu vakfın yöneticisi İbrahim Salihoğlu İbrahimov ve Krasnoyarsk bölgesi Müslümanlarından oluşan bir dernek aracılığıyla açılmıştı. Rus mahkemeleri, eseri “radikal unsur ihtiva ettiği” gerekçesiyle yasaklamıştı. Tataristan Cumhuriyet Savcılığı ise Risale-i Nur Külliyatı’nın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle 2005 yılında söz konusu vakıf üyelerine karşı suç duyurusunda bulunmuş, açılan dâvâ Koptevskiy Mahkemesi’nin 2007 yılında Said Nursî eserlerini “aşırı muhtevalı yayın” olarak niteleyip yasaklamasıyla sonuçlanmıştı. Karar Moskova Temyiz Mahkemesi tarafından da onanmıştı. Benzer bir karar Eylül 2010’da Krasnoyarsk şehir mahkemesi tarafından alınmış ve Risale-i Nur Külliyatı’na dahil olan “Haşr Gününe Dair Onuncu Söz” adlı kitap olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Rusya’nın bilirkişileri uzman değildi 

AİHM önünde dâvâ açan dâvâcılar, Rusya’dan “din ve ifade hürriyetleri” temelinde şikâyetçi olmuştu. DW’nin haberine göre Dâvâcılar Rus mahkemelerinin yasak kararında gerekçe olarak kullandığı “aşırı muhteva” ve “halkı düşmanlığa teşvik” teriminin net olmadığı, Said Nursî kitaplarının “dini düşmanlığa teşvik etmediği” tezini işledi. Rus mahkemelerinin kullandığı bilirkişilerin “dini uzman” olmadığı savunuldu.

AİHM’den tarafsızlık vurgusu

AİHM ise çok dinli toplumlarda “herkesin din ve inançlarına saygı amacıyla” kimi zaman sınırlı kısıtlamalar getirilebileceğini belirtip, devletlerin değişik din, inanç ve doktrinlerin beraber yaşayabilmesini “nötr ve tarafsız biçimde” sağlamaları gerektiğini hatırlattı. Dinî çoğunluk veya azınlıkların da her türlü eleştiriye açık olmaları gerektiğine, inanmayanlar veya diğer din ve inançlara mensup olanlara hoşgörülü davranmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Hükümet tazminat ödeyecek 

İfade hürriyetinin demokratik toplumlar için önemini bir kez daha hatırlatan AİHM, Rus mahkemelerinin Said Nursî eserlerine getirdiği yasağı yeterince gerekçelendirmedikleri ve kitaplardaki hangi bölümlerin “aşırı” olduğunu belirtmedikleri sonucuna vardı.. AİHM ayrıca, yasaklanan Risale-i Nur eserinin Rusçaya 2000 yılında çevrildiğini, o tarihten 2007’ye kadar ülkede serbestçe dağıtıldığını ve Rus hükümetinin bu yedi yıl içinde yayının herhangi bir dini çatışma veya zarara sebep olduğunu ispatlayamadığını da not etti. Bu tesbitlerden yola çıkan AİHM, Rusya’nın Said Nursî kitaplarını yasaklayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade hürriyetiyle ilgili 10’uncu maddesini ihlâl ettiğine hükmetti. Karar gereği Rus hükümeti dâvâcılardan İbrahim Salihoğlu İbrahimov’a 7 bin 500 euro manevî tazminat ödeyecek. 

Etiketler: risale-ş nur, aihm, rusya, bediğzzaman, risale-i nur
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