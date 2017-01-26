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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

AİHM yargıcı: Türkiye AİHM'yi bloke edebilir

26 Ocak 2017, Perşembe 20:23
AİHM yargıcı Işıl Karakaş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'den AİHM’ye gelen binlerce şikayetin mahkemenin çalışmalarını bloke edebileceğini söyledi. Karakaş, "Önce Anayasa Mahkemesi" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamındaki tutuklama ve ihraçlar sonrası, Türkiye’den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gelen binlerce şikayet başvurusu ile ilgili AİHM yargıçları endişeli. AİHM yargıçlarından Işıl Karakaş, bu başvuruların Strasbourg’daki mahkemenin işlerini bloke edebileceği uyarısında bulundu.

Alman haber ajansı dpa'nın sorularını yanıtlayan AİHM yargıcı Işıl Karakaş, tutuklama ve ihraçlara ilişkin şikayetler konusunda Anayasa Mahkemesi'nin yakında bir karar vermesini umduğunu ifade etti. Karakaş, "Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise AİHM'nin işini yapacağını açık bir şekilde söylüyorum. Bu her ne kadar bu bizim için daha fazla iş yükü anlamına gelse de" dedi.

Ancak Türkiye’den yapılan binlerce başvurunun AİHM’de işleri bloke etmesinden endişe ettiğini dile getiren Karakaş, "Sadece ulusal düzeyde bir karar alınmasını umabiliriz" dedi. AİHM yargıcı, tutukluluk sürelerinin uzamasını konusunda ise şimdilik bir değerlendirme yapmak istemediğini kaydetti.

AİHM iki başvuruda karar verdi

Strasbourg'daki mahkeme 15 Temmuz sonrası Türkiye'den yapılan iki başvuruyu geri çevirmiş ve karara gerekçe olarak başvuru sahiplerinin öncelikle iç hukuk yollarını denemesi gerektiğini göstermişti.

Ancak Karakaş, bu sürecin Türkiye'de tutuklanan iki Anayasa Mahkemesi hakimi için farklı olabileceğine işaret etti. AİHM yargıcı Karakaş, iki hakimin Türkiye'de şikayet olanağı olmadığına dikkat çekti.

15 Temmuz sonrası Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelen şikayetlerin sayısı 5 bine ulaştığı belirtiliyor. Ancak Karakaş, bu başvurulara yönelik sürecin şu anda 'dondurulduğunu' kaydetti.

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