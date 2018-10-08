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8 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Aile Bakanlığı'nda 'nafaka' çalıştayı

08 Ekim 2018, Pazartesi 09:53
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığınca gerçekleştirilecek "Gündem Buluşmaları"nın ilk toplantısında, "nafaka sistemi" ele alınacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamuoyunda nafaka süresi ve nafaka miktarı konularında son dönemde sıklıkla dile getirilen eleştiriler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde mercek altına alınacak. 

Akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, nafaka süresi ve miktarına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve istişare etmek üzere adli sistemde yer alan uygulayıcılarla bir araya gelecek. 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla 10 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda, nafaka sistemi tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, nafaka ödeme sistemi ile ilgili faaliyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "100 Günlük İcraat Programı"nda yer aldığına dikkati çekti.

Selçuk, "Nafaka uygulamalarının, toplumsal gereklilikler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili tüm taraflarca kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Toplantıda, mevcut uygulama örnekleri sunulacak ve bu konudaki tecrübeler dinlenecek. Uygulamaya yönelik öneriler geliştirilmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: aile, politika, evlilik, nafaka
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