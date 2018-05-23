Aile ile Ekonomi Bakanlıklarının eski çalışanlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Gülen Hareketi ile irtibatlı kurumlarda çalıştıkları tespit edilen ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketi ile irtibatlı kurumlarda çalıştığı belirlenen kişiler ile ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının eski çalışanları hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülen Hareketi ile irtibatlı kurumlarda çalıştığı belirlenen 28 şüpheli ile ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının eski çalışanı 11 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA

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