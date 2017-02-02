Akademisyenler ve iş adamları tutuklandı

Van'da, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 iş adamı ile 2 akademisyen tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen Hareketinin esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında iş adamları İ.K, A.K, A.H. ve M.R.B. ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli akademisyenler U.G. ve T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. AA

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