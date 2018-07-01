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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Akademisyenlere ‘vicdan’ çağrısı

01 Temmuz 2018, Pazar 21:59
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin cuma günü gerçekleşen diploma töreninde, salona giriş sırasında araştırma görevlileri öğrencilerin üstünü aradı. Olaya tepki gösteren öğrenciler, “Bu uygulamayı ve hocalarımızı kınıyoruz. Sessiz kalan hocalarımızı vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin cuma günü gerçekleşen diploma töreninde, salona giriş sırasında skandal bir olay yaşandı. Araştırma görevlileri tarafından üzerleri aranan öğrenciler basın açıklaması yayınladı. Ege Üniversitesi’nin mevcut öğrencileri ile mezun öğrencileri, bu uygulamaya hem sosyal medya hesapları üzerinden hem de yayımladıkları basın metniyle tepki gösterdiler.

‘Kınıyoruz’

Açıklamalarında Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak’ı, “Bizi, akademisyenlerini ve üniversitemizi utanç verici duruma düşürdüğü için eleştirel bir pankart görmeye dahi tahammül edemeyen Ege Üniversitesi Rektörü’nü kınıyor, saygı da duymuyoruz” sözleri ile kınadıklarını ifade ettiler.

Bu uygulama hakarettİr

Artı Gerçek’te yer alan habere göre Ege Üniversitesi mezunları tarafından yapılan açıklama ise şöyle, “Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 diploma töreninde; cübbelerini giyen öğrenciler, törenin yapılacağı salona giriş yapmadan önce, araştırma görevlileri tarafından herhangi bir politik protesto girişimine karşı aranmıştır. Bizler; bu uygulamayı her birimize yapılmış bir hakaret olarak algılıyoruz.”

Ünİversİteye emnİyet müdürü atanmıştı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği ikinci gün İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü ile toplantı yapmış, toplantılar sonucunda Bornova İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, Ege Üniversitesi ‘ne hususi emniyet müdürü olarak atanmıştı.

Haber Merkezi

Etiketler: üniveriste, mezuniyet töreni, akademisyenler
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