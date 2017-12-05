Akademisyenlerin dâvâsı 12 Nisan’a ertelendi

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayan 150’ye yakın akademisyenin yargılandığı dâvâ süreci dün başladı.

Duruşma öncesi yapılan açıklamada, “Barış talebinde ısrarlıyız” denildi. Mahkeme, akademisyenlerin 301’den yargılanmasını reddetti. Akademisyenler TMK’dan yargılanacak. 10 akademisyenin yargılanması tamamlandı, dâvâ 12 Nisan’a ertelendi. Duruşma kimlik tesbitlerinin ardından başladı. Barış İmzacısı Akademisyen Osman Olcay Kural’ın avukatı “Müvekkilinin 301’den mi TMK’dan mı yargılanacağının” usule bağlanmasını istedi. Avukat “açılan ilk dâvâdaki akademisyenler 301’den yargılanıyor” dedi. Savcılık savunmanın 301′ den yargılanması talebinin reddini istedi. Mahkeme TMK’dan yargılanmasına karar verdi. Söz alan akademisyenlerin avukatları ‘barışı savunmanın suç olmadığını’ belirterek, dâvânın düşürülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, “terör örgütü propagandası” yapıldığı iddiası ile dâvâya devam kararı verdi. İstanbul - dha

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