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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Akar bu bilgiyi neden paylaşmadı?

05 Eylül 2017, Salı 19:12
Sedat Ergin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, darbe ile ilgili istihbarat kendisine gelince saat 19.00 sularında Türk hava sahasını bütün askeri uçuşlara kapatma kararı aldığını yazdı.

Sedat Ergin, “15 Temmuz ve Hava Savaşları (13): Kritik soru: Darbeci uçaklar daha erken önlenemez miydi?” başlığıyla (5 Eylül 2017) Hürriyet’te yayımlanan yazısında şunları söyledi; “Son olarak altını çizmemiz gereken önemli bir nokta da şudur: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz 2016 akşamı darbe ile ilgili istihbarat kendisine gelince saat 19.00 sularında Türk hava sahasını bütün askeri uçuşlara kapatma kararı almıştır. Orgeneral Akar’ın, neden bu karara ihtiyaç duyduğunu bir telefon açıp Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal ile paylaşmamış olması, Hava Kuvvetleri komuta kademesinin kalkışmaya hazırlıksız yakalanmasında göz ardı edilemeyecek bir faktördür.”

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Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması
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