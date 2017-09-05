Akar bu bilgiyi neden paylaşmadı?

Sedat Ergin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, darbe ile ilgili istihbarat kendisine gelince saat 19.00 sularında Türk hava sahasını bütün askeri uçuşlara kapatma kararı aldığını yazdı.

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